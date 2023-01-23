Правительство Эстонии задумалось о закрытии Финского залива для России

Правительство Эстонии поручило министерствам «выработать свою позицию» по введению «прилежащей зоны» в пределах 24 морских миль (44,4 километра) от исходной линии территориального моря Эстонии. Об этом заявил глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу, цитату приводит ERR.

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После введения такой зоны Эстония сможет досматривать российские суда, которые выходят из портов Ленинградской области и Кронштадта, возможно, им даже запретят проход через Финский залив, что фактически может закрыть его для России.

«Прилежащая зона — это морская зона, прилежащая к территориальному морю, которая может быть установлена внутригосударственным правом, и где прибрежное государство имеет право осуществлять контроль, а также наказывать за различные нарушения своих правовых актов», — пояснил лектор юридического факультета Тартуского университета Александр Лотт.

Он также считает, что перекрытие российского судоходства может быть одним из поводов для введения такой зоны.