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24 минуты назад

Правительство Эстонии задумалось о закрытии Финского залива для России

Lenta.ru

Правительство Эстонии поручило министерствам «выработать свою позицию» по введению «прилежащей зоны» в пределах 24 морских миль (44,4 километра) от исходной линии территориального моря Эстонии. Об этом заявил глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу, цитату приводит ERR.

Правительство Эстонии задумалось о закрытии Финского залива для России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После введения такой зоны Эстония сможет досматривать российские суда, которые выходят из портов Ленинградской области и Кронштадта, возможно, им даже запретят проход через Финский залив, что фактически может закрыть его для России.

«Прилежащая зона — это морская зона, прилежащая к территориальному морю, которая может быть установлена внутригосударственным правом, и где прибрежное государство имеет право осуществлять контроль, а также наказывать за различные нарушения своих правовых актов», — пояснил лектор юридического факультета Тартуского университета Александр Лотт.

Он также считает, что перекрытие российского судоходства может быть одним из поводов для введения такой зоны.

Кроме того, в августе Эстония уже предлагала Финляндии закрыть Финский залив для российских кораблей.

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