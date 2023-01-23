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Путин обратился с посланием к главам государств членов ЕАЭС

Президент России Владимир Путин направил обращение главам государств членов ЕАЭС по случаю принятия с 1 января 2023 года Россией председательства в Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии. Об этом пишет ТАСС.

В своем послании глава государства выразил уверенность в совместном достижении весомых результатов в развитии интеграционного сотрудничества.

Лавров предостерег Запад от затягивания переговоров по Украине

Россия не отказывается от переговоров по Украине, но чем дольше Запад будет их избегать, тем сложнее будет ситуация. Как сообщает ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ЮАР Наледи Пандор.

Фото: РИА Новости

Глава российского МИД подчеркнул, что украинской стороне необходимо через посредников прояснить, как она видит дальнейшее развитие событий. Он отметил, что российская сторона не отказывается от переговоров, о чем говорил и президент России Владимир Путин.

Глава Евросовета назвал следующие две недели решающими для Украины

Глава Евросовета Шарль Мишель считает, что следующие недели станут решающими для украинского кризиса. Об этом он заявил в интервью El Mundo.

19 января Мишель посетил Киев, встретился с президентом и премьер-министром Украины.

«Мы должны дать Украине танки, в которых она нуждается, прямо сейчас», - заявил глава Евросовета по итогам поездки.

По мнению Мишеля, ближайшие две или три недели станут решающими для исхода украинского кризиса, а в целом 2023 год будет решающим для ЕС.

В Кремле объяснили отсутствие указа о завершении частичной мобилизации

Указ президента России Владимира Путина о мобилизации предусматривает не только призыв нужного числа людей, но и другие мероприятия, поэтому продолжает действовать. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября 2022 года. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту о ее завершении. В сентябре-октябре российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных.

Россия понижает дипломатический уровень с Эстонией

Россия в качестве ответной меры на существенное сокращение численности своего посольства в Таллине, а также на фоне разрушения всего комплекса отношений с Москвой понижает дипломатический уровень с Эстонией. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, распространенном в понедельник.

"Эстонией предпринят новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллине, подтверждающий линию на развал отношений между нашими странами. В качестве ответной меры российской стороной принято решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах", - говорится в заявлении.

В Италии поставили условие для побуждения Киева к мирным переговорам

Европейские страны смогут просить Украину начать мирные переговоры только тогда, когда Россия прекратит наносить удары по объектам инфраструктуры. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава МИД Италии Антонио Таяни.

«Только если Москва решит прекратить бомбардировки <...>, Европа сможет просить Украину начать мирные переговоры», — сказал он журналистам.

Таяни добавил, что мирное соглашение будет возможно, только когда Россия решит остановить спецоперацию. Министр также подчеркнул, что Рим выполнит все свои обязательства по оказанию помощи Украине.

Премьер Японии заявил о желании заключить мир с Россией

Япония намерена заключить мирное соглашение с Россией, несмотря на сложные отношения с Москвой. Об этом заявил в своей программной речи на открывшейся сессии парламента премьер-министр Японии Фумио Кисида, пишет РИА Новости.

По его словам, Токио сохраняет курс на проведение переговоров с Москвой.

«Несмотря на сложную ситуацию в отношениях с Россией, наша страна по-прежнему сохраняет курс на ведение переговоров с тем, чтобы, решив территориальный вопрос, заключить мирный договор», - подчеркнул глава кабинета министров Японии.

Ранее Япония в своей «Синей книге по дипломатии» впервые с 2003 года официально обозначила южные Курилы как «незаконно оккупированные» Россией.

Ректор РАНХиГС Мау освобожден от должности

Владимир Мау освобожден от должности ректора РАНХиГС по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. Об этом пишет РИА Новости.

«Владимир Мау, занимавший пост ректора РАНХиГС, освобожден от этой должности по собственному желанию в связи с состоянием здоровья», - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Сам Мау подтвердил свой уход с поста ректора. Он поблагодарил коллектив за совместную работу и назвал РАНХиГС ключевой площадкой для подготовки управленцев.

В Кремле высказались об условиях для переговоров с Украиной

В настоящее время условия для проведения переговоров с Украиной отсутствуют, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что таких условий нет ни де-факто, ни де-юре.

«Мы слышим заявления из Киева, мы знаем юридическое обоснование невозможности ведения переговоров со стороны украинского режима. Поэтому можно де-факто признать одно - никаких условий для таких переговоров нет», - сказал Песков.

Пригожин поддержал Кадырова и назвал противников бород в армии кучкой клоунов

Предприниматель, владелец компании «Конкорд» и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поддержал главу Чечни Рамзана Кадырова, который раскритиковал генерала, заявившегося о запрете бород в армии. Слова Пригожина передает официальный Telegram-канал его пресс-службы.

«Бабы-военкоры лезут в самое пекло и проходят путь 300-х. Зеки воюют лучше, чем гвардейские части. Бойцы с перебитыми позвоночниками, как роботы, идут передавать свой опыт в тренировочные лагеря. А кучка клоунов пытается научить изнуренных тяжелым военным трудом бойцов, сколько раз им бриться и какими духами встречать вышестоящее начальство», — сказал Пригожин.

Владелец ЧВК «Вагнер» попросил Кадырова отрастить бороду в два раза больше — за него и за себя. Пригожин добавил, за «гламуризацию в армии» в России нужно законодательно ввести тюремный срок до 50 лет.

Путин учредил новый праздник в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о установлении Дня метростроителя, который будет отмечаться 2 октября. Об этом говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

«Установить День метростроителя и отмечать его 2 октября», - говорится в документе.