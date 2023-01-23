В Польше заявили о планировании раздела Украины в начале СВО

В Польше рассматривали вариант раздела республики, когда специальная военная операция (СВО) России на Украине была в начальной стадии. О планировании Варшавой раздела заявил экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире радиостанции Zet, передает РИА Новости.

Так Сикорский ответил на вопрос о том, верит ли он в то, что правительство PiS (правящей партии Польши «Право и справедливость») задумывалось о разделе страны.

«Я думаю, что имел место момент колебаний в первые десять дней войны, когда мы все не знали, как она пойдет, и, возможно, Украина рухнет», — считает бывший министр.

По его словам, если бы не героизм украинского президента Владимира Зеленского и помощь со стороны западных стран, ситуация могла бы развиться по-разному.

В то же время премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий опроверг планы о разделе.

«Заявления Радослава Сикорского ничем не отличаются от российской пропаганды», — написал он в своем Twitter.