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26 минут назад

В Польше заявили о планировании раздела Украины в начале СВО

Lenta.ru

В Польше рассматривали вариант раздела республики, когда специальная военная операция (СВО) России на Украине была в начальной стадии. О планировании Варшавой раздела заявил экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире радиостанции Zet, передает РИА Новости.

В Польше заявили о планировании раздела Украины в начале СВО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так Сикорский ответил на вопрос о том, верит ли он в то, что правительство PiS (правящей партии Польши «Право и справедливость») задумывалось о разделе страны.

«Я думаю, что имел место момент колебаний в первые десять дней войны, когда мы все не знали, как она пойдет, и, возможно, Украина рухнет», — считает бывший министр.

По его словам, если бы не героизм украинского президента Владимира Зеленского и помощь со стороны западных стран, ситуация могла бы развиться по-разному.

В то же время премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий опроверг планы о разделе.

«Заявления Радослава Сикорского ничем не отличаются от российской пропаганды», — написал он в своем Twitter.

Ранее, 21 января, жители Варшавы вышли на антивоенный митинг. Они выступили против втягивания Польши в конфликт на территории Украины, обвинив чиновников и местных журналистов в том, что они «пичкают головы и сердца поляков пропагандой в поддержку войны».

В мире,Матеуш Моравецкий,Владимир Зеленский,Радослав Сикорский,
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