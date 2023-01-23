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21 минуту назад

Трехлетний мальчик признан самым умным ребенком в Британии

Газета.Ru

Трехлетний мальчик признан самым умным ребенком в Британии, пишет Mirror. Его родители рассказали, что сын в два года уже умел читать.

Трехлетний мальчик признан самым умным ребенком в Британии
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Тедди Хоббс начал читать во время карантина из-за коронавируса, удивив этим мать с отцом. После этого мальчик научился считать до 100 на китайском языке. Кроме того, он уже знает наизусть таблицу умножения. Видя успехи сына, родители попросили экспертов общества Mensa протестировать ребенка.

По результатам тестирования специалисты сообщили, что у Тедди интеллект восьмилетнего ребенка. В свободное время мальчик занимается гимнастикой и плаванием. Он также любит читать своей годовалой сестре и мечтает стать врачом.

"Все, чего мы хотим от Тедди -, чтобы он был хорошим человеком и радовался жизни. Это все, чего может пожелать любой родитель", - прокомментировала мать мальчика.

Ранее стало известно, что 11-летний британец превзошел Стивена Хокинга и Альберта Эйнштейна по уровню IQ.

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