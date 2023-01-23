Трехлетний мальчик признан самым умным ребенком в Британии, пишет Mirror. Его родители рассказали, что сын в два года уже умел читать.

Тедди Хоббс начал читать во время карантина из-за коронавируса, удивив этим мать с отцом. После этого мальчик научился считать до 100 на китайском языке. Кроме того, он уже знает наизусть таблицу умножения. Видя успехи сына, родители попросили экспертов общества Mensa протестировать ребенка.

По результатам тестирования специалисты сообщили, что у Тедди интеллект восьмилетнего ребенка. В свободное время мальчик занимается гимнастикой и плаванием. Он также любит читать своей годовалой сестре и мечтает стать врачом.

"Все, чего мы хотим от Тедди -, чтобы он был хорошим человеком и радовался жизни. Это все, чего может пожелать любой родитель", - прокомментировала мать мальчика.