Союз журналистов Черногории удостоил Дарью Дугину награды "За дело жизни"

Союз журналистов Черногории (СЖЧ) удостоил Дарью Дугину награды "За дело жизни" посмертно. Об этом сообщает корреспондент ТАСС со ссылкой на организацию.

Фото: akimapachev / Telegram akimapachev / Telegram

По информации агентства, церемония вручения наград состоялась в столице Черногории Подгорице. Мероприятие прошло в рамках ежегодного съезда СЖЧ.

Награду Дугиной от российской стороны принял председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, который пообещал передать ее отцу журналистки Александру Дугину. Отмечается, что, помимо Дугиной, главной ежегодной награды "За дело жизни" был также удостоен черногорский журналист Петар Милатович.

Ранее сообщалось, что клуб журналистов Мексики присудил погибшей журналистке одну из своих наград.