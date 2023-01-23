Зеленский лишит украинского гражданства еще четырех соратников Медведчука

"В ближайшее время ожидаем новый указ ( Владимира Зеленского . — "Газета.Ru") о лишении украинского гражданства нескольких депутатов Верховной рады от бывшей фракции ОПЗЖ. На основании наличия у них российских паспортов… Дальше по плану голосование в парламенте за досрочное прекращение их полномочий", - прогнозирует источник издания в Верховной раде.

Ранее Верховная рада Украины лишила мандатов депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. 10 января президент Украины Владимир Зеленский одобрил решение о лишении этих политиков украинского гражданства. С мая 2021 года Медведчук находился под домашним арестом, но в феврале 2022 года сбежал, украинские правоохранительные органы задержали его в апреле. Ему грозило до 15 лет тюрьмы за госизмену. Виктор Медведчук был передан России 22 сентября 2022 года в обмен на 160 военнослужащих батальона "Азов".