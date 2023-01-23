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17 минут назад

Зеленский лишит украинского гражданства еще четырех соратников Медведчука в Раде

Газета.Ruиещё 1

Четырех депутатов Верховной рады от запрещенной на Украине партии Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) досрочно лишат мандатов. Об этом сообщает украинское новостное агентство "Левый берег".

Зеленский лишит украинского гражданства еще четырех соратников Медведчука
Фото: СБУСБУ

"В ближайшее время ожидаем новый указ (Владимира Зеленского. — "Газета.Ru") о лишении украинского гражданства нескольких депутатов Верховной рады от бывшей фракции ОПЗЖ. На основании наличия у них российских паспортов… Дальше по плану голосование в парламенте за досрочное прекращение их полномочий", - прогнозирует источник издания в Верховной раде.

По имеющимся данным, речь идет о депутатах Наталье Королевской, Александре Пономареве, Юрии Солоде и Олеге Волошине.

Ранее Верховная рада Украины лишила мандатов депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. 10 января президент Украины Владимир Зеленский одобрил решение о лишении этих политиков украинского гражданства. С мая 2021 года Медведчук находился под домашним арестом, но в феврале 2022 года сбежал, украинские правоохранительные органы задержали его в апреле. Ему грозило до 15 лет тюрьмы за госизмену. Виктор Медведчук был передан России 22 сентября 2022 года в обмен на 160 военнослужащих батальона "Азов".

В мире,Наталья Королевская,Тарас Козак,Олег Волошин,Андрей Деркач,Владимир Зеленский,Ренат Кузьмин,Александр Пономарев,Виктор Медведчук,Верховная Рада,
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