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37 минут назад

Джонсон пересмотрел свою точку зрения по вопросу вступления Украины в НАТО

Газета.Ruиещё 2

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон изменил свое мнение по вопросу вступления Украины в НАТО и теперь считает, что страна должна стать членом альянса. Об этом политик написал в своей статье для газеты The Daily Mail.

"Каков итог нашей многолетней неспособности выполнить свое обещание и принять украинцев под защиту оборонительного укрытия НАТО?" - заявил Джонсон, отвечая, что результатом стала "самая кровопролитная война в Европе за 80 лет".

Политик продолжил, что "ради ясности, стабильности и долгосрочного мира" Украина должна присоединиться к альянсу.

При этом на посту премьера Джонсон говорил, что вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем никогда не было "даже близко возможным".

Столтенберг: Украина сможет вступить в НАТО после боевых действий

Британская газета The Telegraph со ссылкой на членов комитета по оборонным вопросам британского парламента писала, что Джонсон намерен побороться за должность генерального секретаря НАТО в 2023 году.

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