Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон изменил свое мнение по вопросу вступления Украины в НАТО и теперь считает, что страна должна стать членом альянса. Об этом политик написал в своей статье для газеты The Daily Mail.
"Каков итог нашей многолетней неспособности выполнить свое обещание и принять украинцев под защиту оборонительного укрытия НАТО?" - заявил Джонсон, отвечая, что результатом стала "самая кровопролитная война в Европе за 80 лет".
Политик продолжил, что "ради ясности, стабильности и долгосрочного мира" Украина должна присоединиться к альянсу.
При этом на посту премьера Джонсон говорил, что вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем никогда не было "даже близко возможным".
Британская газета The Telegraph со ссылкой на членов комитета по оборонным вопросам британского парламента писала, что Джонсон намерен побороться за должность генерального секретаря НАТО в 2023 году.