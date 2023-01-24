Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон изменил свое мнение по вопросу вступления Украины в НАТО и теперь считает, что страна должна стать членом альянса. Об этом политик написал в своей статье для газеты The Daily Mail.

"Каков итог нашей многолетней неспособности выполнить свое обещание и принять украинцев под защиту оборонительного укрытия НАТО?" - заявил Джонсон, отвечая, что результатом стала "самая кровопролитная война в Европе за 80 лет".

Политик продолжил, что "ради ясности, стабильности и долгосрочного мира" Украина должна присоединиться к альянсу.

При этом на посту премьера Джонсон говорил, что вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем никогда не было "даже близко возможным".