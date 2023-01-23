СМИ: спецназ Косово обстрелял машину с сербами

Косовские спецназовцы обстреляли машину сербов на севере региона. Об этом сообщает B92 со ссылкой на главу канцелярии по Косово при сербском правительстве Петара Петковича.
По его данным, один из находившихся в машине сербов получил огнестрельное ранение грудной клетки и попал в больницу. Второй не пострадал.
Петкович отметил, что инцидент произошел на Бистрицком мосту рядом с нелегальным блокпостом на трассе Косовска-Митровица - Лепосавич. Чиновник подчеркнул, что вся машина сербов «изрешечена».
«Спецназу ROSU нечего искать на севере Косово и в частности в этом месте, которое было сооружено незаконно и откуда каждый день преследуют сербов, проезжающих мимо», - подчеркнул Петкович.
Ситуация в частично признанной республике Косово обострились в декабре из-за ареста полицейского, этнического серба Деяна Пантича, который отказался продолжать службу в косовской полиции.
Сербы, живущие на севере Косово, начали возводить баррикады, президент Сербии Александр Вучич пригрозил ввести военных на север региона. Позже Пантича перевели под домашний арест, а баррикады начали разбирать.