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40 минут назад

СМИ: спецназ Косово обстрелял машину с сербами

Мария Иванова

Косовские спецназовцы обстреляли машину сербов на севере региона. Об этом сообщает B92 со ссылкой на главу канцелярии по Косово при сербском правительстве Петара Петковича.

СМИ: спецназ Косово обстрелял машину с сербами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его данным, один из находившихся в машине сербов получил огнестрельное ранение грудной клетки и попал в больницу. Второй не пострадал.

Петкович отметил, что инцидент произошел на Бистрицком мосту рядом с нелегальным блокпостом на трассе Косовска-Митровица - Лепосавич. Чиновник подчеркнул, что вся машина сербов «изрешечена».

«Спецназу ROSU нечего искать на севере Косово и в частности в этом месте, которое было сооружено незаконно и откуда каждый день преследуют сербов, проезжающих мимо», - подчеркнул Петкович.

Ситуация в частично признанной республике Косово обострились в декабре из-за ареста полицейского, этнического серба Деяна Пантича, который отказался продолжать службу в косовской полиции.

Сербы, живущие на севере Косово, начали возводить баррикады, президент Сербии Александр Вучич пригрозил ввести военных на север региона. Позже Пантича перевели под домашний арест, а баррикады начали разбирать.

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