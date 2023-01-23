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12 минут назад

В соцсетях из-за канцлера Германии появился термин «шольцинг»

Алиса Селезнёва

В социальных сетях набирает популярность глагол «шольцинг», которым обозначают заявления о благих намерениях и поиске любых причин, чтобы не выполнять их. Об этом со ссылкой на Financial Times пишет РБК.

В соцсетях из-за канцлера Германии появился термин «шольцинг»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, на неологизм «шльцинг» обратил внимание профессор европейских исследований Оксфордского университета Тимоти Гартон-Эш.

Это слово стали активно использовать на фоне нерешительности канцлера Германии Олафа Шольца по поводу поставок немецких танков Leopard 2 Украине.

Так, 22 января Шольц уклонился от прямого ответа о поставках танков Киеву. Отвечая журналистам, немецкий политик заверил, что «в будущем ФРГ будет действовать так же, как и в прошлом, тесно координируя свои действия с союзниками».

Ранее Олаф Шольц призвал американских конгрессменов к синхронной отправке танков из США и Германии. Это же он сообщил президенту США Джо Байдену, но тот не подтвердил намерение отправить Украине танки Abrams.

При этом Польша пригрозила Германии международной изоляцией за отказ поставить Украине Leopard. В свою очередь министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин готов положительно ответить на запросы стран о поставке танков немецкого производства Украине, если таковые поступят.

В мире,Анналена Бербок,Олаф Шольц,Джозеф Байден,
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