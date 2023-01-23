В соцсетях из-за канцлера Германии появился термин «шольцинг»

В социальных сетях набирает популярность глагол «шольцинг», которым обозначают заявления о благих намерениях и поиске любых причин, чтобы не выполнять их. Об этом со ссылкой на Financial Times пишет РБК.

По данным издания, на неологизм «шльцинг» обратил внимание профессор европейских исследований Оксфордского университета Тимоти Гартон-Эш.

Это слово стали активно использовать на фоне нерешительности канцлера Германии Олафа Шольца по поводу поставок немецких танков Leopard 2 Украине.

Так, 22 января Шольц уклонился от прямого ответа о поставках танков Киеву. Отвечая журналистам, немецкий политик заверил, что «в будущем ФРГ будет действовать так же, как и в прошлом, тесно координируя свои действия с союзниками».

Ранее Олаф Шольц призвал американских конгрессменов к синхронной отправке танков из США и Германии. Это же он сообщил президенту США Джо Байдену, но тот не подтвердил намерение отправить Украине танки Abrams.