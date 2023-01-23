ЕС внес в черный список КСИР, 18 физических и 19 юрлиц

"В этом контексте и в соответствии с обязательством ЕС решать все вопросы, вызывающие озабоченность в отношении Ирана, включая положение с правами человека,18 физических и 19 юридических лиц должны быть включены в список физических и юридических лиц, организации и органы, в отношении которых применяются ограничительные меры", - говорится в заявлении.