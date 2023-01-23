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16 минут назад

ЕС внес в черный список КСИР, 18 физических и 19 юрлиц

Газета.Ruиещё 1

Евросоюз внес в санкционный список Корпус стражей исламской революции (КСИР), а также 18 физических и 19 юридических лиц. Соответствующее заявление опубликовано в Официальном журнале ЕС.

ЕС внес в черный список КСИР, 18 физических и 19 юрлиц
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В ЕС осудили действия иранских властей против демонстрантов и решения ограничить гражданам доступ в интернет и мессенджеры, а также призвали Тегеран обеспечить прозрачные и заслуживающие доверия расследования для выяснения гибели 22-летней Махсы Амини и освободить участников "ненасильственных протестов".

"В этом контексте и в соответствии с обязательством ЕС решать все вопросы, вызывающие озабоченность в отношении Ирана, включая положение с правами человека,18 физических и 19 юридических лиц должны быть включены в список физических и юридических лиц, организации и органы, в отношении которых применяются ограничительные меры", - говорится в заявлении.

Ранее министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн рассказал, что главы МИД стран Евросоюза обсуждают четвертый пакет санкций против Ирана, куда намерены включить более 50 человек, а также представителей КСИР.

В мире,Жан Ассельборн,
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