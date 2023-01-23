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14 минут назад

Будапешт обратился к ЕС из-за притеснения венгров на Украине

Лера Букина

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обратился к странам Евросоюза с просьбой оказать помощь государству на фоне притеснения венгерского меньшинства в Закарпатской области Украины, передает РИА Новости.

Будапешт обратился к ЕС из-за притеснения венгров на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам министра, речь идет о «концентрированном и серьезном нападении». Он обратил внимание на то, что под неожиданное сокращение попадают директора школ, педагоги, которые связаны с венгерским национальным меньшинством.

Сийярто указал на ухудшение положения венгров в Закарпатье после того, как на Украине в конце прошлого года был подписан закон о национальных меньшинствах. Напомним, что его принятие – одно из условий начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Сийярто отметил, что Европейскому союзу необходимо публично призвать прекратить притеснение венгров, поскольку Венгрия является членом ЕС. Так, по его словам, союз обязан защищать общеевропейские правила.

Закон о нацменьшинствах предполагает запрет на дискриминацию нацменьшинств, гарантирует равные «гражданские, политические, социальные, экономические, культурные и языковые права и свободы», говорится на сайте Рады.

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