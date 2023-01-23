Венгрия отказалась поддержать часть санкции ЕС против России

Венгрия не станет выражать согласие на введение Евросоюзом санкций, ограничивающих сотрудничество с Россией в ядерной области. Об этом заявил журналистам глава венгерского МИД Петер Сийярто в перерыве совещания министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.

«Венгрия не будет поддерживать любые санкционные меры, которые каким-либо образом ограничат ядерное сотрудничество с Россией», - подчеркнул он.

До этого Петер Сийярто заявил, что снабжение Венгрии не может осуществляться без российских энергоресурсов.

Ранее издание Politico, ссылаясь на европейских дипломатов, сообщила, что Венгрия призвала Еврокомиссию вычеркнуть из санкционного списка Евросоюза девять человек.

Известно, что Польша не поддержала Венгрию в данном вопросе. В ближайшие дни ЕК проведет консультации по десятому пакету санкций в отношении России с постпредами стран Евросоюза. Газета подчеркнула, что Брюсселем будут представлены свои предложения.