Евросоюз объявил о планах по созданию гражданской миссии в Армении

Министры иностранных дел ЕС согласовали гражданскую миссию на армянской территории для «содействия урегулированию на Кавказе», заявил Совет Евросоюза.
Задачей миссии станет повышение доверия в приграничных районах Армении и создание условий по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, говорится в заявлении, передает ТАСС.
Ранее МИД России заявил, что у Запада наблюдается настойчивое желание вклиниться в форматы взаимодействия Москвы между Баку и Ереваном. Евросоюз и США так планируют выдавить Россию из Закавказья.