Евросоюз объявил о планах по созданию гражданской миссии в Армении

Министры иностранных дел ЕС согласовали гражданскую миссию на армянской территории для «содействия урегулированию на Кавказе», заявил Совет Евросоюза.

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Задачей миссии станет повышение доверия в приграничных районах Армении и создание условий по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, говорится в заявлении, передает ТАСС.