В США готовятся к новому визиту на Тайвань

В декабре представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ши И сообщил, что ВС КНР провели учения близ Тайваня. По его словам, маневры прошли в морском и воздушном пространстве недалеко от острова. Ши И отметил, что учения стали решительным ответом КНР на действия США, связанные в том числе с визитом спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, говорится в сообщении, опубликованном на странице боевого командования в социальной сети WeChat.