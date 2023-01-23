СМИ: преемник Пелоси готовится посетить Тайвань

Спикер палаты представителей Кевин Маккарт планирует отправиться на Тайвань. Пентагон находится на ранних стадиях планирования визита преемника Нэнси Пелоси. Предположительно, он состоится весной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Punchbowl News.

«Пентагон находится на ранних стадиях планирования зарубежных визитов спикера Кевина Маккарти, в том числе ожидаемого визита на Тайвань», - пишет издание.

Предполагается, что визит состоится весной. Отмечается, что Пентагону при планировании поездки придется учитывать вопросы безопасности и ожидаемую реакцию Пекина.