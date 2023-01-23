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15 минут назад

СМИ: преемник Пелоси готовится посетить Тайвань

Елена Прошина

Спикер палаты представителей Кевин Маккарт планирует отправиться на Тайвань. Пентагон находится на ранних стадиях планирования визита преемника Нэнси Пелоси. Предположительно, он состоится весной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Punchbowl News.

СМИ: преемник Пелоси готовится посетить Тайвань
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Пентагон находится на ранних стадиях планирования зарубежных визитов спикера Кевина Маккарти, в том числе ожидаемого визита на Тайвань», - пишет издание.

Предполагается, что визит состоится весной. Отмечается, что Пентагону при планировании поездки придется учитывать вопросы безопасности и ожидаемую реакцию Пекина.

Напомним, Нэнси Пелоси посетила Тайвань в начале августа. После этого в регионе значительно обострилась обстановка. В декабре 2022 года государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что собирается посетить Китай в январе или феврале 2023 года.

В мире,Кевин Маккарти,Энтони Блинкен,Пентагон,
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