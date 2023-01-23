Как повлияет сожжение Корана в Швеции на состав НАТО

Провокация с сожжением Корана, которую устроил в Швеции лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан, серьезно осложнила отношения между Стокгольмом и Анкарой. Турция отменила визит министра обороны Швеции Пола Йонсона, который должен был состояться на этой неделе. А это в свою очередь явно скажется на контактах между двумя странами по вопросу членства северного королевства, а также соседней Финляндии в НАТО. Без согласия Анкары они не смогут вступить в Североатлантический альянс (для расширения блока требуется одобрение всех его действующих членов).

Фото: Российская Газета Российская Газета

Наличие проблемы уже признал министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. Как заявил он в интервью агентству STT, "отмена встречи между представителями Финляндии, Швеции и Турции плохо сказывается на процессе ратификации заявок на членство в НАТО". Упоминание страны Суоми тут не случайно. Был отменен визит в Турцию не только главы шведского минобороны, но и председателей парламентов двух северных стран Андреаса Норлена и Матти Ванханена. Причем принимать спикеров в Турции отказались еще до инцидента с сожжением Корана - из-за антитурецких демонстраций все в той же Швеции, во время которых протестующие допустили ряд оскорбительных высказываний и жестов в отношении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Видео дня

Как видно на этом примере, в Анкаре Стокгольм и Хельсинки воспринимают исключительно в связке. А это значит, что Турция не станет одобрять прием одной страны НАТО без другой.

Удивительно, что даже зная условия, которые выставила Турция для решения вопроса о ратификации заявок Швеции и Финляндии, в Стокгольме ничего не делают, чтобы выполнить их. Там продолжают выдавать разрешения на проведение акций сторонников Рабочей партии Курдистана, которую в Анкаре считают террористической. Тот же Палудан получил разрешение властей провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана.

Когда об этом узнали в Анкаре, в МИД был вызван посол Швеции, ему было сделано предупреждение о недопустимости подобного.

"Никто не может назвать это свободой слова и самовыражения. Расизм и ненависть не может называться свободой самовыражения", - заявил глава внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу.

Он выразил надежду, что "шведская сторона примет соответствующие меры и не позволит этой провокации состояться".

"В противном случае акция будет иметь резко негативную реакцию во всем мире", - добавил министр.

Как видно, эти чаяния были проигнорированы.

По словам лидера Партии националистического движения Девлета Бахчели, в складывающихся условиях парламент Турции не одобрит подписанный со Швецией меморандум о ее вступлении в НАТО. Замглавы правящей Партии справедливости и развития Нуман Куртулмуш со своей стороны отметил, что Турция ожидает от Швеции неукоснительного выполнения всех обязательств по противодействию терроризму, которые предусмотрены подписанным с ней меморандумом, в противном случае она не одобрит заявку на вступление в НАТО.

"Ожидаем от Швеции конкретных и эффективных шагов помимо риторики, особенно в борьбе с терроризмом, в соответствии с ее обязательствами по трехстороннему меморандуму", - отметили в очередной раз и в МИД.

А глава президентского управления по коммуникациям Турции Фахреттин Алтун напомнил, как Греция по гораздо менее значимому поводу не пускала Северную Македонию в НАТО. Всего лишь из-за названия страны, пока республика не добавила приставку "северная", путь в альянс был для нее закрыт.

"Озабоченности Турции куда серьезнее: речь идет о террористических атаках, убивших тысячи невинных людей", - подчеркнул Алтун.

По его словам, ситуация с Кораном напоминает Германию 1938 года, когда нацисты сжигали священные тексты Торы.

Кстати, обращает на себя внимание тот факт, что Палудан, устроивший акцию с сожжением Корана, вовсе не швед, а датчанин. Получается, что на отношения между Стокгольмом и Анкарой повлиял человек, не имеющий никакого отношения к этим двум странам. Политик известен своими антимусульманскими высказываниями, требованиями запретить ислам, депортировать всех неевропейцев, которым было предоставлено убежище. И все же ему было дано разрешение, что, как отмечают в Анкаре, свидетельствует об уровне исламофобии в Европе.

Как завил глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём, ни он сам, ни правительство страны не поддерживают такие настроения, но они не могут ограничивать свободу выражения мнений, которую министр назвал "далеко идущей".

"Свобода слова является фундаментальной частью демократии", - отметил со своей стороны премьер-министр Ульф Кристерссон.

То, что она нарушает права других людей, в Стокгольме в расчет не принимается. Хотя постфактум глава правительства королевства все же признал, что сжигание священных для многих книг является актом глубокого неуважения.

Турция же намерена подать иски в международные судебные инстанции в связи с этим инцидентом.

Из всех европейских стран возмущение Турции происходящим в Швеции поддержала только Венгрия, которая, кстати, тоже пока не дала своего согласия на присоединение Швеции и Финляндии к НАТО. Глава МИД Петер Сийярто, назвал "позорной" акцию с сожжением чучела Эрдогана, которую сторонники РПК устроили еще до провокации с Кораном. Остальные страны молчат. Более того, звучат идеи об исключении Турции из Североатлантического альянса.

Тема, в общем-то, не нова. Турцию неоднократно критиковали ее союзники по НАТО то за проведение операции на севере Сирии, то за покупку у России комплексов С-400. Недавно же экс-советник по национальной безопасности Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что членство Турции в НАТО должно быть поставлено под вопрос в 2023 году, если турецкий президент будет переизбран. Столь критичное отношение к Эрдогану объясняется его отказом присоединиться к антироссийским санкциям. Впрочем, выгнать Турцию вряд ли получится, такого механизма в НАТО просто не существует. И все эти разговоры призваны лишь оказать давление на Анкару, которая позволяет себе не подчиняться Вашингтону и проводить независимую политику. К тому же Запад не может допустить выхода Турции из НАТО, ведь это скажется на нынешней системе безопасности в Восточной Европе.