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45 минут назад

Украинских беженцев использовали на нелегальных табачных фабриках в Испании

News.ru

В Испании украинских беженцев эксплуатировали на нелегальных табачных фабриках, сообщается на сайте испанской полиции. Гражданская гвардия задержала 27 человек, были ликвидированы три фабрики в Логроньо, Валенсии и Севилье.

Украинских беженцев использовали на нелегальных табачных фабриках в Испании
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным полиции, были конфискованы 10 тонн табачных листьев и 3,5 млн пачек общей стоимостью €37,5 млн. Сотрудники ведомства совместно с Интерполом обезвредили преступную группировку.

[Украинские беженцы] были «набиты» в приютах, работали на трех табачных фабриках, которыми сеть управляла нелегально. Чтобы их не раскрыли, им не разрешали покидать территорию фабрики, и им приходилось работать в чрезвычайно тяжелых условиях, — сообщили в полиции.

Ранее в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) сообщили, что почти восемь миллионов беженцев с Украины прибыли в европейские страны после начала боевых действий. Почти восемь миллионов беженцев с Украины прибыли в европейские страны после начала боевых действий.

Ранее сообщалось, что в Польше могут мобилизовать украинских беженцев. С таким предложением выступил экс-командующий сухопутными войсками Польши, генерал-полковник в запасе Вальдемар Скжипчак. Он отметил, что в нынешних условиях у Украины практически нет шансов победить из-за колоссальных потерь.

В мире,Интерпол,ООН,
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