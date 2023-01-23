Украинских беженцев использовали на нелегальных табачных фабриках в Испании

В Испании украинских беженцев эксплуатировали на нелегальных табачных фабриках, сообщается на сайте испанской полиции. Гражданская гвардия задержала 27 человек, были ликвидированы три фабрики в Логроньо, Валенсии и Севилье.

По данным полиции, были конфискованы 10 тонн табачных листьев и 3,5 млн пачек общей стоимостью €37,5 млн. Сотрудники ведомства совместно с Интерполом обезвредили преступную группировку.

[Украинские беженцы] были «набиты» в приютах, работали на трех табачных фабриках, которыми сеть управляла нелегально. Чтобы их не раскрыли, им не разрешали покидать территорию фабрики, и им приходилось работать в чрезвычайно тяжелых условиях, — сообщили в полиции.

Ранее в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) сообщили, что почти восемь миллионов беженцев с Украины прибыли в европейские страны после начала боевых действий. Почти восемь миллионов беженцев с Украины прибыли в европейские страны после начала боевых действий.