Додон обвинил прокуратуру Молдовы в фальсификациях

Экс-президент Молдовы Игорь Додон обвинил прокуратуру республики в фальсификациях. Об этом он сообщил 23 января. Бывший лидер объяснил, зачем властям провокации против него и его семьи.

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«Захваченная режимом Майи Санду прокуратура бросила мне и моей семье новые вызовы. Информацию, касающуюся возможного выезда из страны для лечения нашего младшего ребенка в Румынии, включая пункт назначения и название забронированного отеля, в желтую прессу «вбросил» ведущий мое дело прокурор, которого все больше и больше раздражает отсутствие оснований для преследования меня и моей семьи», - заявил в своем Telegram-канале экс-президент Молдовы Игорь Додон.

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По словам бывшего молдавского лидера, прокуроры получили указания от президента республики Майи Санду организовать против него и его семьи провокации «путем незаконного размещения в публичном пространстве информации, полученной по результатам обысков 24 мая 2022 года, с фальсификацией некоторых элементов». Он подчеркнул, что система правосудия «так и остается нереформированной, потому что прокуроры действуют как подчиненные политического режима».

Ранее Высшая судебная палата Молдовы одобрила находящемуся под подпиской о невыезде Додону поездку в Румынию с 28 января по 5 февраля с целью лечения младшего сына. Затем молдавские СМИ опубликовали название отеля в Румынии, где Додон планировал остановиться со своей семьей.

Напомним, как заявили в международной правозащитной организации Solidaritätsnetz International, действующая власть в Молдове используют грязные методы для борьбы с политическими соперниками и оппозицией. Там констатировали, что «под видом кандидата в ЕС формируется автократический режим президента Санду». В 2023 г. правительство повысит зарплату министрам на 36%, а учителям – на 5,2%. Пенсии будут индексировать только раз в году, вне зависимости от темпов инфляции. На фоне рекордной инфляции и ухудшения качества жизни в республике с лета 2022 г. продолжаются протесты, однако власти не идут на диалог с их участниками. При этом оппозиция неоднократно уличала президента и ее окружение в коррупции, кумовстве и укрывательстве средств в офшорах.