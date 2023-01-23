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1 час назад

«Кризис в браке улажен»: СМИ отреагировали на встречу Макрона с Шольцем

Елена Прошина

«Кризис в браке» улажен - так зарубежные СМИ оценили итоги встречи президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца в Париже. Об этом пишет РИА Новости.

«Кризис в браке улажен»: СМИ отреагировали на встречу Макрона с Шольцем
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Американская газета Politico отметила, что в последние месяца отношения между Шольцом и Макроном достигли низшей точки за все время. Однако благодаря встречи лидерам удалось найти общий язык и наладить контакт.

Немецкий телеканал Welt заметил, что главам Франции и Германии еще предстоит наладить крайне натянутые в последнее время отношения, однако в Париже был достигнут небольшой прорыв.

Газета Financial Times также отметила, что двум лидерам все-таки удалось урегулировать многомесячную напряженность.

Ранее Politico сообщала о «пропасти» в отношениях Франции и Германии. Отмечалось, что между странами присутствуют разногласия по большинству важных вопросов, в том числе в геополитике и оборонной сфере. По мнению обозревателя Каролин де Грюйтер, со временем отношения между Парижем и Берлином стали все более «несбалансированными», а конфликт на Украине способствовал обострению «основополагающего расхождения» между Францией и Германией, «вызвав трения у обеих сторон».

В мире,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,
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