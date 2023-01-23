«Кризис в браке улажен»: СМИ отреагировали на встречу Макрона с Шольцем

«Кризис в браке» улажен - так зарубежные СМИ оценили итоги встречи президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца в Париже. Об этом пишет РИА Новости.

Американская газета Politico отметила, что в последние месяца отношения между Шольцом и Макроном достигли низшей точки за все время. Однако благодаря встречи лидерам удалось найти общий язык и наладить контакт.

Немецкий телеканал Welt заметил, что главам Франции и Германии еще предстоит наладить крайне натянутые в последнее время отношения, однако в Париже был достигнут небольшой прорыв.

Газета Financial Times также отметила, что двум лидерам все-таки удалось урегулировать многомесячную напряженность.