Появились подробности коронации Карла III

В Букингемском дворце раскрыли подробности коронации короля Карла III. Мероприятие обещает быть зрелищным и масштабным.

«Трехдневные выходные в начале мая будут включать в себя две грандиозные процессии, религиозную службу, концерт звезд в Виндзорском замке и день волонтерства», – пишет MK.RU.

Король будет коронован в Вестминстерском аббатстве в присутствии религиозных лидеров, пэров, членов парламента и глав других государств. Торжества продлятся с 6 по 8 мая. По данным британских СМИ, служба по случаю коронации будет короче, чем у Елизаветы II. Церемонию будут транслировать в прямом эфире.

После службы состоится выход Карла и Камиллы на балкон к другим членам королевской семьи. Пока неизвестно, кто именно примет участие в мероприятии. Также по случаю коронации нового монарха состоится большой концерт с участием «мировых музыкальных икон и современных звезд».

По всей стране пройдут вечеринки и световые шоу.