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15 минут назад

На Украине ввели аварийные отключения электричества

ТАССиещё 2

Аварийные отключения электричества введены в ряде областей Украины. Об этом сообщила в понедельник компания "Укрэнерго".

На Украине ввели аварийные отключения электричества
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"До всех облэнерго доведены лимиты потребления на все сутки", - говорится в сообщении компании в телеграм-канале.

По ее данным, лимиты превышены в Волынской, Днепропетровской, Львовской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

"Применяются аварийные отключения, которые возможны также в других областях", - отметили в "Укрэнерго".

В понедельник компания "Волыньоблэнерго" сообщила, что в Волынской области ввели экстренные аварийные отключения света.

18 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в стране повреждено больше половины энергетических объектов. 20 января исполнительный директор энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщал, что полностью уничтожено 10% энергетической инфраструктуры страны, а дефицит электроэнергии для населения в среднем составляет 50%.

В мире,Денис Шмыгаль,Дмитрий Сахарук,
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