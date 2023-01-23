На Украине ввели аварийные отключения электричества

Аварийные отключения электричества введены в ряде областей Украины. Об этом сообщила в понедельник компания "Укрэнерго".
"До всех облэнерго доведены лимиты потребления на все сутки", - говорится в сообщении компании в телеграм-канале.
По ее данным, лимиты превышены в Волынской, Днепропетровской, Львовской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.
"Применяются аварийные отключения, которые возможны также в других областях", - отметили в "Укрэнерго".
В понедельник компания "Волыньоблэнерго" сообщила, что в Волынской области ввели экстренные аварийные отключения света.
18 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в стране повреждено больше половины энергетических объектов. 20 января исполнительный директор энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщал, что полностью уничтожено 10% энергетической инфраструктуры страны, а дефицит электроэнергии для населения в среднем составляет 50%.