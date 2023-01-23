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41 минуту назад

Главу офиса Зеленского обвинили в незаконном присвоении активов Медведчука

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Депутат Верховной Рады Гео Лерос обвинил главу офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака в незаконном присвоении активов председателя политсовета запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Об этом парламентарий сообщает в своем Telegram-канале.

Главу офиса Зеленского обвинили в незаконном присвоении активов Медведчука
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Лероса, Ермак незаконно завладел долей Медведчука в крупном строительном холдинге. В связи с этим депутат попросил украинское антикоррупционное бюро проверить действия главы офиса Зеленского.

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