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18 минут назад

Япония заявила о слабости миропорядка и Совбеза ООН

Деловая газета "Взгляд"

Украинский конфликт указал на слабость миропорядка в целом и некачественную работу Совета Безопасности ООН, которая не смогла пресечь брошенные вызовы, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Япония упрекнула Совбез ООН в некачественной работе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, разросшийся конфликт на Украине сделал очевидным ослабление международного миропорядка – некоторые страны используют ситуацию в мире для укрепления связей с Россией, преследуя выгоду в энергетической отрасли и продвигая ракетно-ядерные разработки, передает ТАСС.

При этом касательно нынешнего стремления самой Японии к укреплению военного потенциала, Кисида заверил, что в Токио не планируют отказываться от «неядерных принципов».

Японский премьер отметил, что политика страны будет ориентирована на оборону и продолжит базироваться на трех неядерных принципах.

«Решение представляет собой серьезный поворот в политике безопасности Японии, однако не означает ни малейшего изменения в приверженности политике, ориентированной исключительно на оборону», – сказал Кисида.

Напомним, Токио с 1967 года ведет политику трех неядерных принципов: не иметь, не производить и не ввозить ядерное оружие.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Япония выбрала путь милитаризации, следующим шагом станет внесение соответствующих изменений в конституцию страны

В мире,Сергей Лавров,МИД России,Совбез ООН,
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