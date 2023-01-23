Польша пригрозила Германии изоляцией за отказ поставить Украине танки

Германия окажется в международной изоляции, если не согласится поставить Украине танки Leopard, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Польское радио.

По его словам, заявление главы МИД Анналены Бербок говорит о том, что от давления стран Центральной и Восточной Европы, Великобритании и США появился эффект.

«Следует понимать, что Германия, не соглашаясь на отправку танков Украине, оказывается в международной изоляции. Если они по-прежнему будут придерживаться этой позиции, то их положение будет крайне слабым», - сказал Мулярчик.

При этом он отметил, что «ведется большая игра, касающаяся не только победы на Украине, но и американского влияния в Европе».

Ранее Бербок заявила, что Берлин готов положительно ответить на запросы стран о поставке танков немецкого производства Украине, если таковые поступят.