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12 минут назад

Додон обвинил власти Молдавии в организации провокаций против его семьи

ТАСС

Бывший президент Молдавии Игорь Додон обвинил главу государства Майю Санду и подконтрольные ей правоохранительные органы в организации провокаций против его семьи.

Додон обвинил власти Молдавии в организации провокаций против его семьи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Захваченная режимом Майи Санду прокуратура бросила мне и моей семье новые вызовы. Информацию, касающуюся возможного выезда из страны для лечения нашего младшего ребенка в Румынии, включая пункт назначения и название забронированного отеля, в желтую прессу "вбросил" ведущий мое дело прокурор, которого все больше и больше раздражает отсутствие оснований для преследования меня и моей семьи", - написал Додон в понедельник в своем Telegram-канале.

Он считает, что прокуроры получили указание от Санду организовать против него и его близких провокации "путем незаконного размещения в публичном пространстве информации, полученной по результатам обысков 24 мая 2022 года, с фальсификацией некоторых элементов".

"Крайне некрасиво, когда нападают еще и на семью, в том числе на детей. К сожалению, у этой власти нет ничего святого", - отметил Додон.

Ранее Высшая судебная палата Молдавии разрешила находящемуся под подпиской о невыезде Додону отправиться в Румынию с 28 января по 5 февраля для лечения младшего сына. После этого молдавские СМИ опубликовали название отеля в Румынии, где он планировал остановиться с семьей.

Додона задержали в конце мая прошлого года, против него выдвинуты обвинения в госизмене, незаконном обогащении, коррупции, незаконном финансировании партии. Защита настаивает на открытом судебном процессе. Экс-президент считает, что за его арестом стоят Санду и правящая проевропейская Партия действия и солидарности. После поражения Партии социалистов Республики Молдова на выборах 2021 года Додон покинул пост лидера партии и возглавил Молдавско-российский деловой союз.

В мире,Игорь Додон,
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