Додон обвинил власти Молдавии в организации провокаций против его семьи

Бывший президент Молдавии Игорь Додон обвинил главу государства Майю Санду и подконтрольные ей правоохранительные органы в организации провокаций против его семьи.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Захваченная режимом Майи Санду прокуратура бросила мне и моей семье новые вызовы. Информацию, касающуюся возможного выезда из страны для лечения нашего младшего ребенка в Румынии, включая пункт назначения и название забронированного отеля, в желтую прессу "вбросил" ведущий мое дело прокурор, которого все больше и больше раздражает отсутствие оснований для преследования меня и моей семьи", - написал Додон в понедельник в своем Telegram-канале.

Он считает, что прокуроры получили указание от Санду организовать против него и его близких провокации "путем незаконного размещения в публичном пространстве информации, полученной по результатам обысков 24 мая 2022 года, с фальсификацией некоторых элементов".

"Крайне некрасиво, когда нападают еще и на семью, в том числе на детей. К сожалению, у этой власти нет ничего святого", - отметил Додон.

Ранее Высшая судебная палата Молдавии разрешила находящемуся под подпиской о невыезде Додону отправиться в Румынию с 28 января по 5 февраля для лечения младшего сына. После этого молдавские СМИ опубликовали название отеля в Румынии, где он планировал остановиться с семьей.