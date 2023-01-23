Пока вы спали: заявление Бербок по танкам Leopard и готовность Вучича уйти с поста

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Вучич заявил о готовности уйти с поста лидера партии

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Президент Сербии Алексанрд Вучич заявил о возможной отставке с поста главы Сербской прогрессивной партии (СПП). Об этом рассказал в эфире канала Pink глава исполкома партии Дарко Глишич.

По его мнению, это решение Вучича будет означать конец деятельности СПП на сербской политической сцене и об этом «не хочет даже думать».

«Если он не передумает, это худшее, что может случиться с Сербией», - заметил Глишич.

Германия разрешила Польше поставлять на Украину танки Leopard

Германия не будет препятствовать, если Польша решит поставить на Украину немецкие танки Leopard 2. Об этом французскому телеканалу LCI заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Глава МИД Германии отметила, что пока такого запроса не поступало, но в Берлине «приняли к сведению», что Украине танки «нужны в интересах собственной защиты».

«Если бы нас спросили, мы не стали бы стоять на пути [передачи Киеву Leopard 2]», - пояснила Анналена Бербок.

Во Владивостоке «закипело» Японское море

Во Владивостоке, в районе бухты Золотой Рог, наблюдается редкое природное явление – пар над Японским морем, которое начало «закипать» из-за резкого изменения температуры воздуха. Об этом пишет «Газета.ру».

По данным очевидцев, которые приводит издание, над Японским морем появились ледяные облака, а волны не успели остыть и над ними начал подниматься пар.

Пригожин сравнил бои под Соледаром со Сталинградский битвой

Телеканал RT опубликовал видео, на котором основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в ходе встречи бойцов из зоны СВО на Украине высказался о боях под Соледаром.

«Ни ваши деды, ни ваши прадеды, я думаю, в таких замесах не участвовали. Те, кто у нас был в Соледаре, знают, что Сталинград отдыхает», - заявил он, поблагодарив бойцов ЧВК из числа бывших заключенных за работу.

В США призвали дать Украине ракеты для ударов по Крыму

США необходимо отправить Киеву оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS для атак по Крыму. Об этом заявил в эфире ABC Mews председатель комитета по международным отношениям Палаты представителей, республиканец Майкл Маккол.