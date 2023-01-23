Весь Пакистан остался без света

В понедельник, 23 января, по всему Пакистану пропал свет из-за скачка напряжения в национальной сети. Об этом сообщают Министерство энергетики страны и CNN.
В 7:34 утра по местному времени без электричества в стране остались почти 220 миллионов человек.
Чуть позже в Министерстве энергетики сообщили, что была восстановлена работа «ограниченного количества» сетей в Исламабаде и Пешаваре.
Ранее в январе премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поручил всем федеральным ведомствам сократить потребление энергии на 30 процентов, а также поручил закрывать все рынки к 20:30, а рестораны - к 22:00.
Такие меры были приняты после того, как Пакистан объявил о сокращении своих валютных резервов до «тревожно низкого уровня». По данным Центрального банка страны, в декабре 2022-го валютные резервы Пакистана составляли 11,7 миллиарда долларов, что вдвое меньше, чем за год до этого.
Нынешняя авария - самое массовое отключение электроэнергии в Пакистане с января 2021 года, когда страна на несколько часов погрузилась во тьму после внезапного падения частоты в системе электропередачи.