Весь Пакистан остался без света

В понедельник, 23 января, по всему Пакистану пропал свет из-за скачка напряжения в национальной сети. Об этом сообщают Министерство энергетики страны и CNN.

В 7:34 утра по местному времени без электричества в стране остались почти 220 миллионов человек.

Чуть позже в Министерстве энергетики сообщили, что была восстановлена работа «ограниченного количества» сетей в Исламабаде и Пешаваре.

Ранее в январе премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поручил всем федеральным ведомствам сократить потребление энергии на 30 процентов, а также поручил закрывать все рынки к 20:30, а рестораны - к 22:00.

Такие меры были приняты после того, как Пакистан объявил о сокращении своих валютных резервов до «тревожно низкого уровня». По данным Центрального банка страны, в декабре 2022-го валютные резервы Пакистана составляли 11,7 миллиарда долларов, что вдвое меньше, чем за год до этого.