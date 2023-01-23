Зеленский заявил о невозможности решить проблему несколькими танками

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что передача Киеву небольшого количества западных танков «не решит проблему», но поможет мотивировать военных. Об этом он заявил в интервью немецкому каналу ARD.
Зеленский подчеркнул, что у российской армии тысячи танков, поэтому поставки «10-20-50» западных танков не помогут Украине.
«Они делают только одно очень важное дело - мотивируют наших военных бороться за их ценности. Они показывают, что весь мир с тобой. У меня есть десять танков - возьми все, у меня есть сто танков - возьми все, у меня есть один танк - держи, я тебе его отдаю», - сказал украинский президент.
Ранее стало известно, что Великобритания отправит на Украину эскадрилью из 14 танков Challenger 2, а Польша хочет передать Киеву 14 танков Leopard 2 немецкого производства, если Берлин даст на это разрешение.
В Германии заявляли, что сами поставят Leopard 2 Украине только в том случае, если выделить Киеву танки решат США.
Зеленский раскритиковал такой подход.
«Ты можешь дать Leopard? Так дай. Мы же не наступаем. Эти Leopard, если кто-то переживает, не поедут по территории РФ», - сказал он.
Также он отверг аргументы о том, что украинской армии пришлось бы потратить слишком много времени, чтобы обучиться работе с западными танками.
«Не надо говорить, что что-то не готово, кто-то не готов, что украинцам нужно еще 80 лет, чтобы понять, что такое танк. Мы не такие тупые», - заключил Зеленский.