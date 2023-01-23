В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
1 час назад

Зеленский заявил о невозможности решить проблему несколькими танками

Мария Иванова

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что передача Киеву небольшого количества западных танков «не решит проблему», но поможет мотивировать военных. Об этом он заявил в интервью немецкому каналу ARD.

Зеленский заявил о невозможности решить проблему несколькими танками
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Зеленский подчеркнул, что у российской армии тысячи танков, поэтому поставки «10-20-50» западных танков не помогут Украине.

«Они делают только одно очень важное дело - мотивируют наших военных бороться за их ценности. Они показывают, что весь мир с тобой. У меня есть десять танков - возьми все, у меня есть сто танков - возьми все, у меня есть один танк - держи, я тебе его отдаю», - сказал украинский президент.

Ранее стало известно, что Великобритания отправит на Украину эскадрилью из 14 танков Challenger 2, а Польша хочет передать Киеву 14 танков Leopard 2 немецкого производства, если Берлин даст на это разрешение.

В Германии заявляли, что сами поставят Leopard 2 Украине только в том случае, если выделить Киеву танки решат США.

Зеленский раскритиковал такой подход.

«Ты можешь дать Leopard? Так дай. Мы же не наступаем. Эти Leopard, если кто-то переживает, не поедут по территории РФ», - сказал он.

Также он отверг аргументы о том, что украинской армии пришлось бы потратить слишком много времени, чтобы обучиться работе с западными танками.

«Не надо говорить, что что-то не готово, кто-то не готов, что украинцам нужно еще 80 лет, чтобы понять, что такое танк. Мы не такие тупые», - заключил Зеленский.

В мире,Владимир Зеленский,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители