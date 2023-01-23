Зеленский заявил о невозможности решить проблему несколькими танками

«Они делают только одно очень важное дело - мотивируют наших военных бороться за их ценности. Они показывают, что весь мир с тобой. У меня есть десять танков - возьми все, у меня есть сто танков - возьми все, у меня есть один танк - держи, я тебе его отдаю», - сказал украинский президент.