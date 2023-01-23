В Японии заявили о поворотном моменте в истории страны

Япония в свете ситуации вокруг Украины третий раз за последние 150 лет оказалась перед поворотным моментом в истории. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая с программной речью на пленарном заседании нижней палаты парламента.

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"В современной Японии было два основных поворотных момента - это Реставрация Мэйдзи (началась в 1868 году - прим. ТАСС) и 77 лет спустя - окончание Второй мировой войны. И теперь, как ни странно, еще 77 лет спустя мы вновь оказались на переломном этапе истории", - сказал он в контексте происходящего вокруг Украины, отметив, что этот конфликт "потряс основы международного права", а обстановка в сфере безопасности в азиатском регионе стала "самой суровой и сложной за послевоенный период".

"Односторонние попытки изменить статус-кво с помощью силы нельзя терпеть ни в одной части мира. По случаю саммита Группы семи в Хиросиме я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы вновь заявить миру о нашей твердой решимости поддерживать свободный и открытый международный порядок, основанный на верховенстве закона, который отстаивает эти принципы", - добавил Кисида.