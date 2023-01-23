В США придумали решение всех проблем человечества

Отстранение от должности нынешнего президента США Джо Байдена может стать решением всех мировых проблем. Такое мнение выразил американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его Twitter-аккаунт.

Фото: ТАСС ТАСС

«Если меня кто-то спросит: "что нужно делать в этой ужасной ситуации?", мой ответ всегда будет таким: "инициировать импичмент и отстранить президента США"», — написал он, добавив, что увольнению также следует подвергнуть команду лидера США по обеспечению национальной безопасности.

Янг уточнил, что подобный шаг станет лучшим решением любой проблемы, которая может обрушиться на человечество.

Ранее политик Джеффри Янг потребовал отстранения Джо Байдена от должности президента США за военные преступления. Он добавил, что к этому можно также прибавить преступления в Сирии, Йемене, Ираке и так далее. Кроме того, он считает, что все президенты США с 1945 года становились военными преступниками.