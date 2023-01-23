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35 минут назад

В США придумали решение всех проблем человечества

Елена Прошина

Отстранение от должности нынешнего президента США Джо Байдена может стать решением всех мировых проблем. Такое мнение выразил американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его Twitter-аккаунт.

В США придумали решение всех проблем человечества
Фото: ТАССТАСС

«Если меня кто-то спросит: "что нужно делать в этой ужасной ситуации?", мой ответ всегда будет таким: "инициировать импичмент и отстранить президента США"», — написал он, добавив, что увольнению также следует подвергнуть команду лидера США по обеспечению национальной безопасности.

Янг уточнил, что подобный шаг станет лучшим решением любой проблемы, которая может обрушиться на человечество.

В США одной фразой описали политику действующего президента

Ранее политик Джеффри Янг потребовал отстранения Джо Байдена от должности президента США за военные преступления. Он добавил, что к этому можно также прибавить преступления в Сирии, Йемене, Ираке и так далее. Кроме того, он считает, что все президенты США с 1945 года становились военными преступниками.

Политик Джеффри Янг неоднократно подвергал жесткой критике действия США по поддержке Киева и поставки военной помощи на Украину. Он считает, что следование этому курсу лишь затягивает противостояние Киева и Москвы.

В мире,Джеффри Янг,Джозеф Байден,
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