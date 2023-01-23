Зеленский ответил на вопрос о возобновлении отношений с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дружба с Россией даже в случае мирного урегулирования конфликта невозможна. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на интервью ARD.

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«Граждане Украины должны понимать, что про человеческие отношения с Россией стоит забыть», — заявил Зеленский.

Он добавил, что на понятиях «добрососедство» и «совместная история» тоже можно ставить крест. Глава Украины подчеркнул, что теперь в диалоге с Москвой стоит полагаться только на прагматичный подход.