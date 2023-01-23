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11 минут назад

Американская писательница раскритиковала антироссийские взгляды

Lenta.ru

Американская писательница Кейтлин Джонстоун раскритиковала антироссийские взгляды, заявив, что люди, которые выступают против России, находятся под влиянием империализма Соединенных Штатов. Об этом она написала в своем в Twitter-аккаунте.

Американская писательница раскритиковала антироссийские взгляды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если вы говорите, что выступаете против России потому, что вы антиимпериалист, но не выступаете против империи США за ее вклад в развязывании и продолжении войны, то вы — лжец. Вы не противостоите России потому, что вы антиимпериалист, вы противостоите России как раз потому, что вы — империалист», — указала писательница.

Джонстоун добавила, что такие люди отрицают роль Вашингтона в разжигании конфликта на Украине, предпочитая винить во всем Россию. Это, по ее мнению, является заблуждением.

Ранее писательница назвала позором пиар-ходы, используемые СМИ в США для продвижения президента Украины Владимира Зеленского. В частности, Джонстоун привела в пример решение установить бюст украинского лидера в американском Капитолии.

В мире,Владимир Зеленский,
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