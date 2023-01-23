Американская писательница раскритиковала антироссийские взгляды

«Если вы говорите, что выступаете против России потому, что вы антиимпериалист, но не выступаете против империи США за ее вклад в развязывании и продолжении войны, то вы — лжец. Вы не противостоите России потому, что вы антиимпериалист, вы противостоите России как раз потому, что вы — империалист», — указала писательница.