Новый министр обороны ФРГ пообещал озвучить решение по танкам для Киева

Власти ФРГ в скором времени озвучат свое решение по поводу передачи Украине немецких танков Leopard. С таким заявлением выступил новый глава минобороны Германии Борис Писториус.

«Решение, думаю, будет скоро принято, каким бы оно ни было», - заявил министр в интервью телеканалу ARD.

Со слов Писторуса, необходимо взвесить последствия подобных решений, так как Берлин не может позволить себе стать стороной конфликта, но обязан поддержать Украину. В минувшую пятницу, по итогам встречи контактной группы на авиабазе Рамштайн, Борис Писториус заявил о неготовности Берлина передать Киеву танки.