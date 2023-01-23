В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
2 часа назад

Новый министр обороны ФРГ Писториус пообещал озвучить скорое решение по танкам для Киева

ТК «Звезда»иещё 2

Власти ФРГ в скором времени озвучат свое решение по поводу передачи Украине немецких танков Leopard. С таким заявлением выступил новый глава минобороны Германии Борис Писториус.

Новый министр обороны ФРГ пообещал озвучить решение по танкам для Киева
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Решение, думаю, будет скоро принято, каким бы оно ни было», - заявил министр в интервью телеканалу ARD.

Со слов Писторуса, необходимо взвесить последствия подобных решений, так как Берлин не может позволить себе стать стороной конфликта, но обязан поддержать Украину. В минувшую пятницу, по итогам встречи контактной группы на авиабазе Рамштайн, Борис Писториус заявил о неготовности Берлина передать Киеву танки.

Тем временем, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок ранее заявила, что Берлин не будет противиться решению Варшавы по передаче имеющихся на ее вооружении немецких танков Leopard 2 украинским боевикам.

В мире,Армия,Анналена Бербок,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители