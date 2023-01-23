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54 минуты назад

Зеленский посоветовал забыть о дружбе с Россией до вывода войск с Украины

Москва24иещё 1

Украинский президент Владимир Зеленский посоветовал забыть о дружбе с Россией до вывода войск с Украины. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ARD.

Зеленский посоветовал забыть о дружбе с Россией до вывода войск с Украины
Фото: ТАССТАСС

По его словам, в отношениях с РФ нужен только прагматичный подход.

"Украина должна точно понимать, что о человеческих отношениях (с Россией. – Прим. ред.) забыли, о громких словах "добрососедство", "дружба", "совместная история" забыли", – сказал украинский лидер.

Зеленский отметил, что первым шагом для возобновления прагматичных отношений с Россией должен быть уход российских войск с территории Украины. Кроме того, РФ должна признать "эту трагедию трагедией".

Президент Украины добавил, что диалог с Москвой возможен только тогда, когда Россия начнет уважать Украину, а также ее международное право, суверенитет и территориальную целостность.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что речи о переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским быть не может. Лавров добавил, что РФ не получала серьезных предложений о переговорах с украинской стороной от западных государств.

В мире,Владимир Зеленский,Сергей Лавров,
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