Украинский президент Владимир Зеленский посоветовал забыть о дружбе с Россией до вывода войск с Украины. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ARD.

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По его словам, в отношениях с РФ нужен только прагматичный подход.

"Украина должна точно понимать, что о человеческих отношениях (с Россией. – Прим. ред.) забыли, о громких словах "добрососедство", "дружба", "совместная история" забыли", – сказал украинский лидер.

Зеленский отметил, что первым шагом для возобновления прагматичных отношений с Россией должен быть уход российских войск с территории Украины. Кроме того, РФ должна признать "эту трагедию трагедией".

Президент Украины добавил, что диалог с Москвой возможен только тогда, когда Россия начнет уважать Украину, а также ее международное право, суверенитет и территориальную целостность.