В офисе Зеленского оскорбили немцев из-за Украины

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк грубо высказался в адрес депутатов бундестага, которые сочли поставки танков Leopard 2 Киеву плохой идеей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинский телеканал Freedom.

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Подоляк прокомментировал процесс обсуждения идеи поставок танков Leopard 2 на Украину в бундестаге ФРГ и высказал свое недовольство, так как некоторые усомнились в целесообразности этого плана.

«Вы понимаете, насколько омерзителен этот человек <…> А в бундестаге равнодушно сидят в телефонах, никто не поднял глаза», — заявил он, при этом не уточнив имя немецкого парламентария.

Подоляк считает, что желание Германии восстановить хорошие отношения с Россией, которые закрепились между странами до начала военного конфликта, превосходит стремление помогать Киеву.