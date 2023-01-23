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23 минуты назад

В офисе Зеленского оскорбили немцев из-за Украины

Елена Прошина

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк грубо высказался в адрес депутатов бундестага, которые сочли поставки танков Leopard 2 Киеву плохой идеей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинский телеканал Freedom.

В офисе Зеленского оскорбили немцев из-за Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Подоляк прокомментировал процесс обсуждения идеи поставок танков Leopard 2 на Украину в бундестаге ФРГ и высказал свое недовольство, так как некоторые усомнились в целесообразности этого плана.

«Вы понимаете, насколько омерзителен этот человек <…> А в бундестаге равнодушно сидят в телефонах, никто не поднял глаза», — заявил он, при этом не уточнив имя немецкого парламентария.

Подоляк считает, что желание Германии восстановить хорошие отношения с Россией, которые закрепились между странами до начала военного конфликта, превосходит стремление помогать Киеву.

Издание напоминает, что в немецком федеральном собрании Бундестаг вспыхнул скандал из-за вопроса о поставке Украине современных танков Leopard 2. Главы ведомств требуют от канцлера Германии Олафа Шольца объяснить свой отказ предоставлять Киеву необходимую технику. Западные страны также не смогли договориться по вопросу поставок танков Leopard 2 на Украину. Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что причиной также стала позиция властей ФРГ.

В мире,Михаил Подоляк,Жозеп Боррель,Олаф Шольц,Владимир Зеленский,Бундестаг,ЕС,
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