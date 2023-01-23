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11 минут назад

В Верховной Раде отреагировали на скандал с закупкой яиц для ВСУ

Lenta.ruиещё 4

Весной этого года коррупционеров на Украине начнут активно сажать, пообещал глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия. Так он отреагировал на скандалы с закупкой яиц для Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также генераторов у себя в Telegram.

В Верховной Раде отреагировали на скандал с закупкой яиц для ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Арахамии, с февраля прошлого года чиновников всех уровней в стране предупреждали, что они должны сфокусироваться на помощи пострадавшим и перестать заниматься сомнительными делами.

«До многих дошло. А до многих, к сожалению, нет. Пожалуй, этой весной точно сажать будем активно. Не выходит по-человечески, будет по законам военного времени», — предупредил он.

Чиновник отметил, что некоторые люди в стране стали «мародерить без страха и упреков совести». Это, по его словам, касается недавних закупок генераторов, а также последних скандалов в Минобороны Украины.

Арахамия добавил, что в ближайшее время на Украине назначат директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). После этого построение независимой антикоррупционной инфраструктуры в стране будет завершено. Кроме того, чиновник пообещал инициировать возвращение парламентского контроля за деятельностью исполнительной власти в стране.

22 января на Украине был уволен замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Василий Лозинский. Его и других членов организованной преступной группы обвиняют в получении взятки на 400 тысяч долларов за содействие в заключении договоров на закупку техники и оборудования.

За день до этого украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что Минобороны страны разворовывает бюджет, выделенный на обеспечение провизией тыловых частей ВСУ. Журналисты выяснили, что ведомство закупает продукты для армии, в том числе яйца, по завышенным ценам. Позже в министерстве объяснили высокий ценник технической ошибкой.

В мире,Армия,Давид Арахамия,Верховная Рада,
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