СМИ: за рассылкой бомб по почте в Испании стоит военная разведка РФ

Издание The New York Times со ссылкой на официальные лица США и ЕС утверждает, что российские военные разведчики в 2022 году поручили ультраправым группировкам провести кампанию по рассылке бомб в Испании.

В публикации отмечается, что испанские и иностранные следователи в текущий момент выясняют, кто в ноябре-декабре 2022 года отправил шесть бомб с письмами, которые были доставлены в официальную резиденцию премьер-министра королевства Педро Санчеса, посольства США и Украины, а также министерство обороны страны.

«В последние недели следователи сосредоточили свое внимание на Русском имперском движении — радикальной группировке, у которой есть члены и партнеры по всей Европе, а также учебные центры военного типа в Санкт-Петербурге», — утверждают собеседники издания.

По данным источников газеты, движение имеет связи с российскими спецслужбами, а важные члены организации находились в Испании.

По словам официальных лиц США, российские офицеры, руководившие этой кампанией, намеревались застигнуть врасплох европейские правительства и, возможно, проверяли марионеточные группы на случай, если Москва решит обострить конфликт.

«Очевидная цель акции заключалась в том, чтобы показать, что Россия и ее марионетки могут наносить террористические удары по всей Европе, в том числе в столицах государств-членов НАТО», — утверждают собеседники издания.

Ранее стало известно, что полиция Испании полагает, что разосланные на этой неделе шесть посылок со взрывчаткой могли быть отправлены из города Вальядолид.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.