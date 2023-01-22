Стали известны подобности инцидента с бомбой на борту самолета Ryanair

Информация о бомбе в самолете ирландской авиакомпании Ryanair, который приземлился в Афинах, оказалась ложной, сообщил греческий телеканал ЭРТ-1. По сведениям канала, взрывчатки после проверки на борту воздушного не обнаружили.

Канал сообщил, что авиалайнер Boeing 738, летевший из польского города Катовице, благополучно приземлился в 17:40 по местному времени (18:40 мск) в Афинском международном аэропорту. Пассажиров и членов экипажа эвакуировали.