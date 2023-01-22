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36 минут назад

Стали известны подобности инцидента с бомбой на борту самолета Ryanair

News.ru

Информация о бомбе в самолете ирландской авиакомпании Ryanair, который приземлился в Афинах, оказалась ложной, сообщил греческий телеканал ЭРТ-1. По сведениям канала, взрывчатки после проверки на борту воздушного не обнаружили.

Стали известны подобности инцидента с бомбой на борту самолета Ryanair
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Канал сообщил, что авиалайнер Boeing 738, летевший из польского города Катовице, благополучно приземлился в 17:40 по местному времени (18:40 мск) в Афинском международном аэропорту. Пассажиров и членов экипажа эвакуировали.

Самолет ирландской авиакомпании Ryanair сообщил о бомбе на борту

22 января пилоты самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следующего из Польши, сообщили о бомбе на борту, из-за чего воздушному судну пришлось садиться в закрытом западном коридоре Афинского международного аэропорта. Самолет направился в воздушную гавань в сопровождении греческих истребителей F-16. На борту авиалайнера находилось 192 человека.

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