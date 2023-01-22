В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
28 минут назад

Раскрыта схема эксплуатации украинских беженцев на табачных фабриках в Испании

Деловая газета "Взгляд"

В Испании европол и полиция арестовал 27 человек, которых подозревают в организации преступной схемы по нелегальному трудоустройству украинских беженцев и контрабанде табака, сообщило испанское издание La Vanguardia.

Раскрыта схема эксплуатации украинских беженцев на табачных фабриках в Испании
Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что беженцев из Украины использовали для изготовления сигарет, долгое время их не выпускали из помещений фабрик. При обысках правоохранители изъяли 10 тонн табачных листьев и 3,5 млн пачек сигарет общей стоимостью 37,5 млн евро (2,7 млрд руб.), передает «Коммерсант».

Фабрики были организованы в Логроньо, Валенсии и Севилье.

Напомним, беженцы, которые направляются из Украины в Израиль, часто сталкиваются в этой стране с эксплуатацией, в том числе сексуальной, выяснили израильские СМИ.

В мире,Коммерсант,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители