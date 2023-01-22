Раскрыта схема эксплуатации украинских беженцев на табачных фабриках в Испании

В Испании европол и полиция арестовал 27 человек, которых подозревают в организации преступной схемы по нелегальному трудоустройству украинских беженцев и контрабанде табака, сообщило испанское издание La Vanguardia.

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Отмечается, что беженцев из Украины использовали для изготовления сигарет, долгое время их не выпускали из помещений фабрик. При обысках правоохранители изъяли 10 тонн табачных листьев и 3,5 млн пачек сигарет общей стоимостью 37,5 млн евро (2,7 млрд руб.), передает «Коммерсант».

Фабрики были организованы в Логроньо, Валенсии и Севилье.