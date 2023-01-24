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50 минут назад

Представитель Пентагона: важно не снижать темпов поставок Украине оружия

RT на русскомиещё 8

Высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что важно не снижать темпов поставок вооружения украинской армии.

Представитель Пентагона: важно не снижать темпов поставок Украине оружия
Фото: ТАССТАСС

«Сейчас неподходящий момент для замедления, когда речь идёт о поддержке обороны Украины», — цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что Вашингтон продолжит поставлять оружие Киеву, а также «тренировать и вооружать» украинских военнослужащих.

Ранее председатель комитета по международным отношениям палаты представителей конгресса США Майкл Маккол заявил о необходимости передать Киеву ракеты ATACMS для ударов по Крыму.

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