Представитель Пентагона: важно не снижать темпов поставок Украине оружия

Высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что важно не снижать темпов поставок вооружения украинской армии.

«Сейчас неподходящий момент для замедления, когда речь идёт о поддержке обороны Украины», — цитирует его РИА Новости .

Он подчеркнул, что Вашингтон продолжит поставлять оружие Киеву, а также «тренировать и вооружать» украинских военнослужащих.