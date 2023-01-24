Представитель Пентагона: важно не снижать темпов поставок Украине оружия

Высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что важно не снижать темпов поставок вооружения украинской армии.
«Сейчас неподходящий момент для замедления, когда речь идёт о поддержке обороны Украины», — цитирует его РИА Новости.
Он подчеркнул, что Вашингтон продолжит поставлять оружие Киеву, а также «тренировать и вооружать» украинских военнослужащих.
Ранее председатель комитета по международным отношениям палаты представителей конгресса США Майкл Маккол заявил о необходимости передать Киеву ракеты ATACMS для ударов по Крыму.