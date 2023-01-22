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20 минут назад

В Великобритании подготовят к запуску резервные угольные электростанции

Илья Родин

Оператор единой энергосистемы Великобритании National Grid заявил о планах по запуску трех резервных угольных электростанций. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

В Великобритании подготовят к запуску резервные угольные электростанции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В National Grid пояснили, что выпустили уведомление о подготовке трех резервных угольных станций.

По мнению руководства компании, эта мера придаст «обществу уверенность в обеспеченности энергией в понедельник».

Вместе с тем, уточнили в пресс-службе, не следует полагать, что станции в обязательном порядке будут запущены именно 23 января.

National Grid ранее поручила подготовить к запуску резервные угольные электростанции в связи с резким похолоданием и повышенным ростом спроса на электроэнергию, сообщает «Российская газета».

Уточняется, что распоряжение касалось тепловых электростанций, расположенных в графстве Северный Йоркшир. Они должны обеспечить бесперебойные поставки электроэнергии «в случае возникновения необходимости».

По данным газеты, их работа была приостановлена в связи с планами по закрытию ТЭС.

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