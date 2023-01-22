Пелоси вызывала домой священников для проведения обряда экзорцизма

Бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси пригласила священников к себе домой в Сан-Франциско, чтобы провести обряд экзорцизма и "изгнать нечистую силу" после того, как ее муж подвергся жестокому нападению.

Александра Пелоси, дочь Нэнси, рассказала New York Times, что ее мать вызвала священников для экзорцизма в День Благодарения, всего через несколько недель после того, как Дэвид ДеПейп напал на Пола Пелоси с молотком.

По словам дочери, Нэнси чувствовала себя «виноватой» в том, что муж был избит, ведь напавший искал именно её.

«Я думаю, что это было очень тяжелым бременем для ее души. Думаю, она действительно чувствовала себя виноватой. Я думаю, что это действительно сломало ее. На День Благодарения к ней приходили священники, которые пытались провести изгнание нечистой силы из дома и устроить молебны», — рассказала Александра Пелоси.

Она отметила, что пройдет еще около трех или четырех месяцев, прежде чем ее отец «вернется к нормальной жизни»

Нападение произошло осенью прошлого года. Нэнси была в отъезде, когда в жилище ворвался 42-летний канадец Дэвид ДеПейп. Он избил 82-летнего Пелоси молотком.

Потерпевший получил переломы рук и трещину черепа.

Напавшего еще не судили, ему грозит до 50 лет тюрьмы.