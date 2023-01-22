Сообщивший о бомбе на борту самолет успешно приземлился в Афинах

Самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летящий из Польши, сообщил о возможном наличии бомбы на борту. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональные СМИ.

Отмечается, что в настоящее время борт в сопровождении греческих истребителей F-16 направляется в Афинский международный аэропорт.

По данным СМИ, власти Греции задействовали все положенные наземные и воздушные протоколы. В частности, лайнер после приземления направят в специальную зону.

Уточняется, что речь идет о самолете Boeing 738 компании Ryanair, на борту которого находятся 192 человека.

Воздушное судно направлялось из Польши в Афины, в настоящее время оно летит над морской акваторией около острова Эвбея.

После сигнала о бомбе в Афинский международный аэропорт были направлены специальные подразделения полиции.