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17 минут назад

Самолет ирландской авиакомпании Ryanair сообщил о бомбе на борту

Илья Родин

Самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летящий из Польши, сообщил о возможном наличии бомбы на борту. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональные СМИ.

Сообщивший о бомбе на борту самолет успешно приземлился в Афинах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что в настоящее время борт в сопровождении греческих истребителей F-16 направляется в Афинский международный аэропорт.

По данным СМИ, власти Греции задействовали все положенные наземные и воздушные протоколы. В частности, лайнер после приземления направят в специальную зону.

Уточняется, что речь идет о самолете Boeing 738 компании Ryanair, на борту которого находятся 192 человека.

Воздушное судно направлялось из Польши в Афины, в настоящее время оно летит над морской акваторией около острова Эвбея.

После сигнала о бомбе в Афинский международный аэропорт были направлены специальные подразделения полиции.

Самолет успешно приземлился в Афинах, пассажиров эвакуировали. Воздушное судно обыскивают саперы, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на портал Protothema.

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