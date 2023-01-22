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40 минут назад

DPA: Социал-демократическая партия ФРГ пересмотрит политику в отношении России

Газета.Ruиещё 2

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которая входит в правящую коалицию, планирует пересмотреть внешнюю политику и политику безопасности, в том числе в отношении России, на фоне глобальных вызовов и кризисов. Об этом сообщает DPA со ссылкой на документ партии.

Социал-демократическая партия ФРГ пересмотрит политику в отношении РФ
Фото: газета.ругазета.ру

В нем отмечается, что ФРГ долго полагалась на совместное будущее с Россией, но пока в этой стране не произойдут фундаментальные изменения, обеспечение европейской безопасности должно предусматривать защиту от действий РФ.

«Пришло время пересмотреть нашу собственную роль в мире и взять на себя большую ответственность за то, что является основой процветания, свободы и мира у нас: международный порядок, основанный на правилах», — сказано также в документе.

При этом ФРГ рассматривается данной партией как в будущем «сильный партнер в НАТО».

Ранее британский военный аналитик Майкл Кларк обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в «нерешительности» и «страхе перед Россией».

В мире,Политика,Олаф Шольц,Майкл Кларк,НАТО,
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