Социал-демократическая партия ФРГ пересмотрит политику в отношении РФ

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которая входит в правящую коалицию, планирует пересмотреть внешнюю политику и политику безопасности, в том числе в отношении России, на фоне глобальных вызовов и кризисов. Об этом сообщает DPA со ссылкой на документ партии.

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В нем отмечается, что ФРГ долго полагалась на совместное будущее с Россией, но пока в этой стране не произойдут фундаментальные изменения, обеспечение европейской безопасности должно предусматривать защиту от действий РФ.

«Пришло время пересмотреть нашу собственную роль в мире и взять на себя большую ответственность за то, что является основой процветания, свободы и мира у нас: международный порядок, основанный на правилах», — сказано также в документе.

При этом ФРГ рассматривается данной партией как в будущем «сильный партнер в НАТО».