В Болгарии заявили о непричастности к теракту на Крымском мосту

Расследование не обнаружило признаков участия Болгарии в теракте на Крымском мосту, заявил в воскресенье, 22 января, главный прокурор республики Иван Гешев. Об этом пишет ТАСС.
Главный прокурор сообщил на своей странице в Twitter, что специалисты Софийской городской прокуратуры «категорично установили», что Болгария не имеет ничего общего со взрывом на Крымском мосту.
Уточняется, что юрист не привел подробности расследования.
Напомним, что 8 октября 2022 года на Крымском мосту была подорвана фура. В результате пострадали пролеты автомобильной части моста.
На следующий день в СК РФ рассказали о маршруте движения большегруза. По сведениям ведомства, он посетил Болгарию, Грузию, Армению и Северную Осетию.
В Болгарии за считанные дни провели собственное расследование. Эксперты исключили въезд фуры на территорию страны. Кроме того, они отметили, что груз о котором также говорилось в отчете российских коллег, был отправлен в одну из стран ЕС.