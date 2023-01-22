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14 минут назад

В Болгарии заявили о непричастности к теракту на Крымском мосту

Илья Родин

Расследование не обнаружило признаков участия Болгарии в теракте на Крымском мосту, заявил в воскресенье, 22 января, главный прокурор республики Иван Гешев. Об этом пишет ТАСС.

В Болгарии заявили о непричастности к теракту на Крымском мосту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Главный прокурор сообщил на своей странице в Twitter, что специалисты Софийской городской прокуратуры «категорично установили», что Болгария не имеет ничего общего со взрывом на Крымском мосту.

Уточняется, что юрист не привел подробности расследования.

Напомним, что 8 октября 2022 года на Крымском мосту была подорвана фура. В результате пострадали пролеты автомобильной части моста.

На следующий день в СК РФ рассказали о маршруте движения большегруза. По сведениям ведомства, он посетил Болгарию, Грузию, Армению и Северную Осетию.

В Болгарии за считанные дни провели собственное расследование. Эксперты исключили въезд фуры на территорию страны. Кроме того, они отметили, что груз о котором также говорилось в отчете российских коллег, был отправлен в одну из стран ЕС.

В мире,Следственный комитет,Генпрокуратура РФ,ЕС,
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