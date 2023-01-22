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33 минуты назад

Шольц заговорил о Путине и Украине посреди речи к годовщине договора с Францией

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц записал видеообращение, посвящённое 60-летней годовщине с момента подписания Францией и Германией Елисейского договора, однако посреди речи начал говорить о президенте России Владимире Путине и украинском кризисе.

Шольц обратился к французам и вспомнил о Путине и Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В ходе своей речи, как пишет РИА Новости, Шольц назвал Германию и Францию близкими партнёрами, а также подчеркнул, что спустя 60 лет можно быть уверенными, что Елисейский договор состоялся.

После этого Шольц резко перешёл к теме украинского конфликта, заявив, что западные страны продолжат поставки вооружения Киеву.

Он добавил, что «Владимир Путин не победит».

В мире,Олаф Шольц,Владимир Путин,
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