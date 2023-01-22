Шольц обратился к французам и вспомнил о Путине и Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц записал видеообращение, посвящённое 60-летней годовщине с момента подписания Францией и Германией Елисейского договора, однако посреди речи начал говорить о президенте России Владимире Путине и украинском кризисе.

В ходе своей речи, как пишет РИА Новости, Шольц назвал Германию и Францию близкими партнёрами, а также подчеркнул, что спустя 60 лет можно быть уверенными, что Елисейский договор состоялся.

После этого Шольц резко перешёл к теме украинского конфликта, заявив, что западные страны продолжат поставки вооружения Киеву.