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43 минуты назад

Экологи предсказали катастрофу в США

Илья Родин

Затяжная засуха, затронувшая значительную часть США, может привести в среднесрочной перспективе к катастрофическим последствиям, заявили эксперты Института экологического и энергетического менеджмента (ИЭиЭМ). Об этом пишет Newsweek.

Экологи предсказали катастрофу в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что 65% континентальной части Штатов испытывают ту или иную форму засухи или находятся в аномально засушливых условиях.

В частности, пострадали штаты Юта, Орегон, Небраска, Канзас и Оклахома. В каждом из них есть районы, переживающие масштабную засуху.

Один из руководителей ИЭиЭМ Джонатан Дисон предупредил, что 10-20 лет засухи существенно истощат водоносные горизонты. По его оценке, это приведет не только к потере ресурсов подземных вод, но и к оседанию земли, что нанесет общий ущерб общественной инфраструктуре.

Эксперты уточнили, что в настоящее время не следует ожидать серьезного улучшения ситуации. По их данным, даже в случае, если засуха пойдет на спад, для восстановления потребуется несколько лет. Кроме того, количество осадков должно будет превышать средние показатели.

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