Экологи предсказали катастрофу в США

Затяжная засуха, затронувшая значительную часть США, может привести в среднесрочной перспективе к катастрофическим последствиям, заявили эксперты Института экологического и энергетического менеджмента (ИЭиЭМ). Об этом пишет Newsweek.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что 65% континентальной части Штатов испытывают ту или иную форму засухи или находятся в аномально засушливых условиях.

В частности, пострадали штаты Юта, Орегон, Небраска, Канзас и Оклахома. В каждом из них есть районы, переживающие масштабную засуху.

Один из руководителей ИЭиЭМ Джонатан Дисон предупредил, что 10-20 лет засухи существенно истощат водоносные горизонты. По его оценке, это приведет не только к потере ресурсов подземных вод, но и к оседанию земли, что нанесет общий ущерб общественной инфраструктуре.