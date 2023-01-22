Шольц и Макрон пообещали Украине помощь "пока это необходимо"

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон отметили 60-летие договора о примирении между Германией и Францией. Они заявили о совместной поддержке Украины «до тех пор, пока это необходимо», пишет Le Monde.

Фото: Рамблер Рамблер

22 января 2022 года исполнилось 60 лет с момента подписания договора о примирении между Германией и Францией. Канцлер ФРГ сегодня посетил Париж, чтобы отметить эту дату, несмотря на недавнюю напряженность в отношениях между странами.

Выступая в университете Сорбонны, Шольц сказал, что поддержание прочных связей имеет ключевое значение для континента.

«Будущее, как и прошлое, зависит от сотрудничества между нашими странами как движущей силы единой Европы», — сказал он.

В свою очередь Макрон заявил, что «Германия и Франция, расчистившие путь к примирению, должны стать пионерами в перезапуске Европы».

Он сослался на необходимость того, чтобы ЕС был «самостоятельной геополитической державой в области обороны, космоса и дипломатии».

Оба лидера заявили, что «продолжат оказывать Украине необходимую поддержку», пока это необходимо.

Затем Макрон и Шольц приняли участие в совместном заседании кабинета министров.