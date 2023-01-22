В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
27 минут назад

Зеленский встретился с Джонсоном

Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram, что встретился с бывшем премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Киеве.

Зеленский встретился с Джонсоном
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Приветствую в Киеве настоящего друга Украины Бориса Джонсона. Борис, спасибо за поддержку», — написал он, опубликовав видео встречи политиков.

На Украине Зеленского обвинили в работе на Россию

Ранее о визите Джонсона сообщили украинские СМИ. Отмечалось, что экс-премьер посетил города Киевской области — Бучу и Бородянку.

13 января газета The Guardian сообщила, что экс-премьер Великобритании планирует посетить Украину и встретиться с Зеленским. Таким образом он может подорвать авторитет Риши Сунака, возглавляющего британское правительство, считает издание.

В мире,Владимир Зеленский,Борис Джонсон,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители