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14 минут назад

Орбан заявил, что Венгрия не даст заманить себя в ловушку конфликта на Украине

Газета.Ru

Венгрия не допустит, чтобы ее заманили в ловушку и втянули в вооруженный конфликт на Украине, объяснил премьер-министр страны Виктор Орбан. Об этом сообщается в эфире украинского канала М1.

Орбан: "Венгрия не даст заманить себя в ловушку конфликта на Украине"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Про перспективы взаимодействия с Киевом Орбан рассказал на праздновании Дней венгерской культуры в городке Сатмарчек.

«Мы не втягиваемся в вихрь все более кровопролитной войны и хотим прекращения огня, переговоров и мира [на Украине]», — уточнил венгерский премьер.

Орбан добавил, что Венгрия не намерена поддаваться давлению со стороны других государства.

Также глава правительства Венгрии напомнил, что страна не станет менять отношение к происходящему на Украине.

«Голоса сирен, искушающие нас «встать на правую сторону истории», не смогут заманить нас в ловушку», — заключил Орбан.

Ранее в Венгрии заявили, что поставки оружия на Украину из страны создадут угрозу Закарпатью. Как считает глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, Венгрия в данный момент находится в особой геополитической ситуации.

В декабре прошлого года Орбан предостерег Европу от дальнейшего втягивания в конфликт на Украине.

В мире,Виктор Орбан,
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